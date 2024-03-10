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12:31, 10 марта 2024Бывший СССР

В Литве собрались конфисковать 50 машин с российскими номерами

В Литве намерены конфисковать около 50 машин с российскими номерными знаками

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

В Литве остались около 50 машин с российскими номерными знаками, которые собрались конфисковывать уже с понедельника, 11 марта. Об этом сообщила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене в эфире радио LRT, ее слова передает ТАСС.

Фролова-Милашене заметила, что это автомобили, участвующие в транспортном движении. Кроме того, некоторые могут находиться на парковочных площадках.

Ранее в Литве захотели конфисковать машины с российскими номерами. Соответствующее сообщение появилось на сайте таможенной службы. Водители, управляющие автомобилями с российскими регистрационными номерами, должны поставить их на учет или покинуть страну до 11 марта.

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      Зарина Дзагоева
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