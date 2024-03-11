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16:16, 11 марта 2024Ценности

Марго Робби появилась на афтепати «Оскара» без штанов

Актриса Марго Робби появилась на афтепати премии «Оскар» без штанов

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Австралийская актриса Марго Робби появилась на афтепати Vanity Fair после церемонии награждения премии «Оскар» в откровенном образе. Снимки публикует Daily Mail.

Знаменитость вышла на ковровую дорожку без штанов и в золотом корсете, который украшали блестящие камни. Среди прочего телезвезда держала в руках накидку в тон, а в качестве обуви она выбрала босоножки на высоких каблуках. Визажисты нанесли на лицо Робби нюдовый макияж, а волосы она предпочла оставить распущенными.

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      Карина Черных
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