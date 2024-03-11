Марго Робби появилась на афтепати «Оскара» без штанов

Актриса Марго Робби появилась на афтепати премии «Оскар» без штанов

Австралийская актриса Марго Робби появилась на афтепати Vanity Fair после церемонии награждения премии «Оскар» в откровенном образе. Снимки публикует Daily Mail.

Знаменитость вышла на ковровую дорожку без штанов и в золотом корсете, который украшали блестящие камни. Среди прочего телезвезда держала в руках накидку в тон, а в качестве обуви она выбрала босоножки на высоких каблуках. Визажисты нанесли на лицо Робби нюдовый макияж, а волосы она предпочла оставить распущенными.

Ранее актер Райан Гослинг, исполнивший в «Барби» роль Кена, раскритиковал «Оскар» из-за отсутствия в списке номинантов премии Робби и Гервиг. Сам артист при этом попал в список номинантов в категории «Лучший актер второго плана».