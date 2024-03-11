«Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Металлург» обыграл «Амур» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Металлург» обыграл «Амур» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась в овертайме со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Архип Неколенко, Игорь Гераськин и Никита Гребенкин. У хозяев отличились Дмитрий Шевченко и Алекс Броадхерст.

Таким образом, «Металлург» оказался сильнее в серии до четырех побед и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Итоговый счет в серии — 4-2.

Ранее определились другие участники четвертьфинальных матчей. Ими стали «Автомобилист», СКА, «Трактор», «Локомотив», «Авангард», «Спартак» и «Металлург».