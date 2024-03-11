На космодроме Восточный начали сборку головной части «Ангары»

«Роскосмос»: на космодроме Восточный начата сборка головной части «Ангары»

На космодроме Восточный штатно отработало технологическое оборудование стартового комплекса «Ангара». Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскосмос».

В ходе работ по подготовке к первому пуску с Восточного тяжелой ракеты «Ангара-А5» специалисты «проверили работоспособность систем и агрегатов подвода электрических и заправочных коммуникаций на кабель-заправочной башне».

«На техническом комплексе ведутся работы по сборке космической головной части. Головной обтекатель готов к накатке на связку разгонного блока с полезной нагрузкой», — добавили в госкорпорации.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщили, что первый в истории пуск ракеты «Ангара-А5» с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный состоится в период с 6 по 10 апреля 2024 года.

Легкая ракета «Ангара-1.2» запускалась три раза, из которых два — в апреле и октябре 2022 года — со спутниками. Тяжелая «Ангара-А5» запускалась три раза — в декабре 2014 года, декабре 2020 года и декабре 2021 года. Все пуски носителей семейства «Ангара» осуществлялись с космодрома Плесецк.