Названы сроки первого в истории пуска «Ангары-А5» с Восточного

РИА: первый в истории пуск «Ангары-А5» с Восточного состоится с 6 по 10 апреля

Первый в истории пуск ракеты «Ангара-А5» с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный состоится в период с 6 по 10 апреля 2024 года. Такие сроки назвал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Также, по его словам, в мае с Восточного ожидается запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера» на ракете «Союз-2».

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что первая летная ракета «Ангара-А5» для космодрома Восточный продолжает проходить контрольные электроиспытания.

В январе генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения») сообщил, что первый пуск «Ангары-А5» с Восточного может состояться в начале апреля.