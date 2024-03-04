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03:16, 4 марта 2024Наука и техника

Названы сроки первого в истории пуска «Ангары-А5» с Восточного

РИА: первый в истории пуск «Ангары-А5» с Восточного состоится с 6 по 10 апреля

Фото: пресс-служба «Роскосмоса» / РКК «Энергия» / РИА Новости

Первый в истории пуск ракеты «Ангара-А5» с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный состоится в период с 6 по 10 апреля 2024 года. Такие сроки назвал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Также, по его словам, в мае с Восточного ожидается запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера» на ракете «Союз-2».

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что первая летная ракета «Ангара-А5» для космодрома Восточный продолжает проходить контрольные электроиспытания.

В январе генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения») сообщил, что первый пуск «Ангары-А5» с Восточного может состояться в начале апреля.

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      Марина Совина
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