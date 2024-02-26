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17:53, 26 февраля 2024Наука и техника

«Роскосмос» рассказал об испытаниях «Ангары-А5»

«Роскосмос»: ракета «Ангара-А5» проходит контрольные электроиспытания

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Первая летная ракета «Ангара-А5» для космодрома Восточный продолжает проходить контрольные электроиспытания. Об этом рассказала госкорпорация «Роскосмос».

Соответствующие работы проводятся специалистами Центра Хруничева и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Ранее госкорпорация сообщила, что на Восточном завершена сборка «пакета» тяжелой ракеты «Ангара-А5».

Также в феврале на космодроме начались комплексные испытания разгонного блока «Орион» семейства ДМ ракеты «Ангара-А5».

В январе генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения») сообщил, что первый пуск «Ангары-А5» с Восточного может состояться в начале апреля.

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      Иван Потапов
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