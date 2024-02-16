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15:40, 16 февраля 2024Наука и техника

На Восточном завершили сборку «пакета» ракеты «Ангара-А5»

На космодроме Восточный завершена сборка «пакета» ракеты «Ангара-А5»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

На космодроме Восточный завершена сборка «пакета» тяжелой ракеты «Ангара-А5». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Сборка осуществлялась на стенде револьверного типа, который штатно отработал еще в октябре при стыковке боковых блоков электрозаправочного макета "Ангара-НЖ" к центральному», — заявили в корпорации.

В настоящее время на космодроме осуществляется перекладка собранного «пакета» для его стыковки с третьей ступенью ракеты и «проведения дальнейших проверок и операций».

Ранее «Роскосмос» сообщил, что на космодроме Восточный начались комплексные испытания разгонного блока «Орион» семейства ДМ тяжелой ракеты «Ангара-А5».

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      Иван Потапов
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