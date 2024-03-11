Назван регион с самыми дорогими блинами в России

Чукотский автономный округ назвали регионом с самыми дорогими блинами в России

Эксперты портала Bankiros.ru провели анализ и назвали регион с самыми дорогими блинами в России. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте издания.

В исследовании приняли участие все регионы страны. Отмечается, что в расчетную стоимость попали такие продукты, как молоко, куриные яйца, пшеничная мука и сахар. «Обычно в блины кладут пару щепоток соли и столовую ложку растительного масла, но мы эти продукты в расчет не брали. Всего из указанного количества ингредиентов получится около 20 блинчиков», — уточнили специалисты.

Выяснилось, что дороже всего приготовление упомянутого количества лакомства обходится жителям Чукотского автономного округа (229 рублей). Второе и третье места заняли Республика Саха (217 рублей) и Ненецкий автономный округ (202 рубля). Среди прочего, высокая стоимость блинов отмечена в Ингушетии (164 рубля), Дагестане (157 рублей) и Севастополе (156 рублей).

В то же время самые низкие цены на создание блюда из жидкого теста зафиксированы в Мордовии (111 рублей), Удмуртии и Белгородской области (114 рублей), а также Татарстане (115 рублей).

Ранее в марте шеф-повар Антон Калер назвал три лучших рецепта блинов. По его словам, секрет идеальных блинов — добавление небольшого количества кипятка в готовое тесто, чтобы оно было теплым.