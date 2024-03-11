Невеста Безоса пришла на афтепати «Оскара» в оголяющем тело платье

Невеста Безоса Лорен Санчес пришла на афтепати «Оскара» в оголяющем тело платье

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес появилась на вечеринке Vanity Fair в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Page Six.

54-летняя репортерша пришла на афтепати церемонии награждения премии «Оскар» в компании избранника. Знаменитость вышла в свет в ярко-красном платье с глубоким декольте, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Среди прочего она надела силиконовые туфли, а волосы распустила. Макияж телезвезда также предпочла нейтральный.

Образ Санчес завершали массивные ювелирные изделия, а именно, колье и крупные серьги.

В январе Санчес вышла в свет в откровенной одежде. Она надела прозрачное кружевное платье в пол черного цвета, которое облегало ее фигуру, и нижнее белье в тон наряду.