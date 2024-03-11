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18:46, 11 марта 2024Ценности

Невеста Безоса пришла на афтепати «Оскара» в оголяющем тело платье

Невеста Безоса Лорен Санчес пришла на афтепати «Оскара» в оголяющем тело платье
Лорен Санчес

Лорен Санчес. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес появилась на вечеринке Vanity Fair в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Page Six.

54-летняя репортерша пришла на афтепати церемонии награждения премии «Оскар» в компании избранника. Знаменитость вышла в свет в ярко-красном платье с глубоким декольте, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Среди прочего она надела силиконовые туфли, а волосы распустила. Макияж телезвезда также предпочла нейтральный.

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Образ Санчес завершали массивные ювелирные изделия, а именно, колье и крупные серьги.

В январе Санчес вышла в свет в откровенной одежде. Она надела прозрачное кружевное платье в пол черного цвета, которое облегало ее фигуру, и нижнее белье в тон наряду.

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      Карина Черных
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