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11:38, 11 марта 2024Из жизни

Провисевшую 30 лет в столовой картину продали за 11 миллионов рублей

Купленная на распродаже картина оказалась работой Уильяма Тернера

Фото: Anne Nygård / Unsplash

В Великобритании с аукциона за 96 тысяч фунтов стерлингов (11,1 миллиона рублей) продали картину знаменитого художника XIX века, которая 30 лет провисела в доме в качестве украшения столовой. Об этом сообщает «Би-би-си».

Картина попала на аукцион от владельца, который случайно купил ее на распродаже. Тогда хозяева некоего поместья в графстве Суффолк решили избавиться от ненужных вещей. Среди них был небольшой пейзаж, изображавший замок Хэмптон-корт в Херефордшире. Один из участников распродажи купил ее за 100 фунтов стерлингов. При этом он не знал, что небольшое полотно имеет художественную ценность, и дома украсил им столовую.

Однако в январе при оценке выяснилось, что полотно принадлежит кисти знаменитого британского художника XVIII-XIX веков Уильяма Тернера. На картине имелась подпись Тернера, однако подтвердить авторство известного живописца удалось, только когда искусствоведы подняли полный каталог его работ. Оказалось, что эту картину художник написал, когда ему был 21 год, и она считалась утраченной. Каким образом она попала в поместье, где была куплена 30 лет назад, — неизвестно.

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В среду, 6 марта, картину продали на аукционе в городе Леминстер. Ее приобрел неизвестный коллекционер, принимавший участие в торгах по телефону. Как рассказали устроители аукциона, за картину Тернера боролись покупатели со всего мира.

Ранее сообщалось, что в США владельцам вернули картину, которая была украдена 54 года назад мафией в штате Нью-Джерси. Полотно знаменитого британского художника XVIII века Джона Опи «Учительница» приобрел в Лондоне в 1930 году и привез в Соединенные Штаты доктор Эрл Лерой Вуд.

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      Никита Савин
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