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15:01, 11 марта 2024Мир

В России заявили о возможности ответить на передачу Западом крылатых ракет Киеву

Депутат Красов заявил о возможности РФ уничтожить западные крылатые ракеты

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

У Вооруженных сил (ВС) России есть техника, которая может уничтожить крылатые ракеты Запада, переданные Киеву, до их пуска, а также может сбивать их во время полета, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. О возможности ответить на передачу ракет Украине он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«На оснащение Вооруженных сил Российской Федерации поступает самое современное вооружение и военная техника. По своим характеристикам они не только не уступают, но и зачастую превосходят вооружения и военные техники, которые сейчас находятся на оснащении стран блока НАТО и которые поставляются на территорию Украины», — заявил Красов.

У нас есть комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и другие комплексы, которые в состоянии находить эту технику на земле и уничтожать ее до пуска, а также сбивать во время полета

Андрей Красовпервый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что передача Лондоном крылатых ракет Storm Shadow Украине и покупка у Германии ракет Taurus является возможным способом помощи Киеву. По словам главы германского внешнеполитического ведомства, подобные «круговые обмены» вооружением уже проходили ранее.

Так Бербок поддержала идею министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, предложившего ранее такую схему обеспечения Киева крылатыми ракетами.

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