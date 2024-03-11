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17:32, 11 марта 2024Забота о себе

Популярный метод борьбы с «пивным животом» у мужчин оказался неэффективным

Фото: Fuss Sergey / Shutterstock / Fotodom

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина назвала неэффективным метод борьбы с так называемым пивным животом при помощи упражнений на пресс. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Волынкина объяснила, что «пивной живот» — это скопление висцерального жира, который окружает внутренние органы. Специалистка подчеркнула: избавиться от него с помощью одного лишь спорта не получится. Чтобы убрать жир с области талии, необходимо еще правильно питаться и спать не менее семи-восьми часов ежедневно.

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Ранее хирург Александр Неймарк рассказал о влиянии детского ожирения на взрослую жизнь человека. По его словам, причиной детского ожирения в большинстве случаев является психологическая обстановка дома.

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      Вера Владзиевская
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