Популярный метод борьбы с «пивным животом» у мужчин оказался неэффективным

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина назвала неэффективным метод борьбы с так называемым пивным животом при помощи упражнений на пресс. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Волынкина объяснила, что «пивной живот» — это скопление висцерального жира, который окружает внутренние органы. Специалистка подчеркнула: избавиться от него с помощью одного лишь спорта не получится. Чтобы убрать жир с области талии, необходимо еще правильно питаться и спать не менее семи-восьми часов ежедневно.

Мужчинам с ожирением для нормализации питания необходимо увеличить количество белка и снизить количество углеводов в рационе, подытожила спортивный тренер.

Ранее хирург Александр Неймарк рассказал о влиянии детского ожирения на взрослую жизнь человека. По его словам, причиной детского ожирения в большинстве случаев является психологическая обстановка дома.