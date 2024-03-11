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14:31, 11 марта 2024Путешествия

Пожилой водитель сбил туристку с четырехлетним сыном на глазах родственников

Daily Mail: пожилой водитель сбил туристку с четырехлетним сыном в Берлине

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

83-летний водитель сбил туристку с четырехлетним сыном на глазах их родственников в центре Берлина. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, семья приехала в Германию из Бельгии. Когда 41-летняя женщина с ребенком в коляске переходила дорогу возле оживленного торгового центра, в них врезался превысивший скорость автомобиль, водителем которого был пожилой мужчина. Пострадавших доставили в больницу, но спасти их не удалось.

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Как пишет источник, спутник и сестра бельгийки, которые стали свидетелями аварии, были госпитализированы в состоянии шока. Виновника ДТП тоже отвезли в медицинское учреждение, но позже отпустили. Текст на алкоголь в крови показал отрицательный результат. Водительское удостоверение и машину мужчины конфисковали.

Ранее на испанском острове Майорка водитель внедорожника сбила британскую туристку на глазах у ее друга. Виновница аварии находилась в трезвом состоянии, однако сильно превысила скорость.

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      Марина Черняк
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