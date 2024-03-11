Расправившегося с сотрудницей Роспотребнадзора россиянина отправили в колонию

Россиянина приговорили к 17 годам за убийство сотрудницы Роспотребнадзора

Московский городской суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима Рустама Батырбекова, который расправился с сотрудницей Роспотребнадзора в одном из скверов города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Его признали виновным по статьям о разбое и расправе, совершенной из корыстных побуждений.

По данным следствия, в сентябре 2023 года подсудимый напал на сотрудницу столичного управления Роспотребнадзора в сквере на западе Москвы. Мужчина забрал у потерпевшей все имеющиеся ценные вещи и совершил расправу над ней. Уточняется, что ранее он уже был судим.

Ранее суд в Якутии арестовал 50-летнего мужчину за расправу над знакомым. В отношении него возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ.