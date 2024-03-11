Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:07, 11 марта 2024Моя страна

Развлекательный центр мирового уровня появится в Сочи

В Сочи захотели построить развлекательный центр мирового класса за 10 млрд руб.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Сочи захотели построить первый развлекательный центр мирового класса «Эпицентр Впечатлений». Стоимость проекта составит около 10 миллиардов рублей. Об этом сообщила первый заместитель главы города Светлана Калинина в Telegram-канале.

Разместить объект собираются на территории игорной зоны «Красная Поляна». Таким образом, дорога до «Эпицентра Впечатлений» из центра Сочи на машине составит в среднем 1,5 часа, а из сочинского аэропорта — 40 минут.

По словам Калининой, уникальность развлекательного центра заключается в новом многофункциональном пространстве вместимостью 6000 человек, предназначенном для проведения концертов, купольных шоу и спортивных мероприятий. Помимо этого, в центре планируется открыть мультимедийный музей, детский развлекательный центр, интерактивный спортивный парк с ареной для киберспорта, VR-зоной и академией для киберспортсменов.

Одной из главных «фишек» развлекательного центра решили сделать «Вертикальное шоу». По задумке создателей проекта, это будет иммерсивное шоу, на которое можно будет попасть бесплатно. Предполагается, что шоу будет пользоваться особой популярностью среди гостей «Эпицентра Впечатлений».

Отмечается, что общая площадь комплекса составит 30,7 тысячи квадратных метров. Начать строительство планируют уже в этом году, а закончить — к 2027 году.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал появление на Байкале нового курорта, который не будет загрязнять озеро.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины заявила, что готовит серьезную операцию в Крыму. Что планирует Киев?

      Земфира обжаловала отказ снятия с нее статуса иноагента

      Россиянин насиловал несовершеннолетнюю племянницу и попал в колонию

      Звезда «Улиц разбитых фонарей» высказался о поведении Смольянинова и Галкина

      Пассажир бросил монеты в двигатель самолета и задержал рейс на четыре часа

      Москвичам назвали признаки неликвидного жилья

      Развлекательный центр мирового уровня появится в Сочи

      Решена загадка одной из самых далеких галактик

      В России заявили о возможности ответить на передачу Западом крылатых ракет Киеву

      Сильные лесные пожары предрекли нескольким российским регионам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше