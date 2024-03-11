Развлекательный центр мирового уровня появится в Сочи

В Сочи захотели построить развлекательный центр мирового класса за 10 млрд руб.

В Сочи захотели построить первый развлекательный центр мирового класса «Эпицентр Впечатлений». Стоимость проекта составит около 10 миллиардов рублей. Об этом сообщила первый заместитель главы города Светлана Калинина в Telegram-канале.

Разместить объект собираются на территории игорной зоны «Красная Поляна». Таким образом, дорога до «Эпицентра Впечатлений» из центра Сочи на машине составит в среднем 1,5 часа, а из сочинского аэропорта — 40 минут.

По словам Калининой, уникальность развлекательного центра заключается в новом многофункциональном пространстве вместимостью 6000 человек, предназначенном для проведения концертов, купольных шоу и спортивных мероприятий. Помимо этого, в центре планируется открыть мультимедийный музей, детский развлекательный центр, интерактивный спортивный парк с ареной для киберспорта, VR-зоной и академией для киберспортсменов.

Одной из главных «фишек» развлекательного центра решили сделать «Вертикальное шоу». По задумке создателей проекта, это будет иммерсивное шоу, на которое можно будет попасть бесплатно. Предполагается, что шоу будет пользоваться особой популярностью среди гостей «Эпицентра Впечатлений».

Отмечается, что общая площадь комплекса составит 30,7 тысячи квадратных метров. Начать строительство планируют уже в этом году, а закончить — к 2027 году.

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