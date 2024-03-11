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10:13, 11 марта 2024Наука и техника

Samsung выпустит твердотельные батареи для автомобилей

Samsung представит в 2027 году энергоэффективную батарею для электрокара

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Samsung запланировала выпуск аккумуляторов нового типа для электромобилей. Об этом сообщает издание The Register.

Разработкой и производством тяговых батарей займется подразделение SDI. Фирма наладит выпуск твердотельных аккумуляторов к 2027 году. Сообщается, что батареи будут иметь плотность энергии 900 ватт-часов на литр, что позволит использовать их в электрокарах.

В SDI отметили, что твердотельные аккумуляторы более надежные и безопасные, чем обычные литий-ионные батареи. В частности, они дольше сохраняют энергоэффективность и не загораются при незначительных повреждениях. В планах подразделения Samsung разработать аккумулятор, который мог бы заряжаться на 80 процентов за девять минут и иметь срок службы около 20 лет.

Представители корпорации не стали раскрывать подробные характеристики тяговых батарей. В компании лишь отметили, что будут наращивать производство в зависимости от спроса производителей электрокаров.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что Китай может наводнить американский рынок своими электромобилями. Вашингтон воспринимает Китай как угрозу для собственной промышленности, поскольку американский экспорт автомобилей снижается.

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      Андрей Ставицкий
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