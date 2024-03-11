Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. Сколько будет нерабочих дней?

Следующие длинные выходные ожидаются в России с 28 апреля по 1 мая

В 2024 году нерабочие дни в майские праздники, приуроченные к 1 и 9 Мая, будут разделены на две части, по четыре выходных дня подряд. О том, сколько россияне будут отдыхать в мае, рассказывает «Лента.ру».

Первые длинные выходные в мае

Несмотря на то что праздничные дни приурочены к празднику Весны и Труда, россияне будут отдыхать с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Далее идут пять рабочих дней, разделенных обычными выходными, выпавшими на 4 и 5 мая.

При этом, согласно производственному календарю, суббота, 27 апреля, будет полноценным рабочим днем. Этот день перенесли на понедельник, 29 апреля, чтобы не прерывать отдых, а вторник, 30 апреля, стал выходным благодаря переносу нерабочего дня со 2 ноября.

В апреле всего 30 дней. Россияне, которые работаю по графику 5/2, будут трудиться в этом месяце 21 день, а отдыхать — девять.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Нерабочие дни во вторые майские праздники

Во вторые майские праздники тоже будет четыре выходных дня — с четверга по воскресенье, 9 по 12 мая соответственно. В среду, 8 мая, рабочий день будет сокращен на час. Пятница, 10 мая, стала нерабочим за счет переноса выходного дня с субботы, 6 января.

Всего в мае будет 31 календарный день, из которых 20 — рабочие, а 11 — выходные.

Май оказался одним из невыгодных для отпуска месяцев

Некоторые россияне желают увеличить длительность отдыха в майские праздники и берут отпуск. Однако следует помнить, что размер отпускных зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней: чем больше первых и меньше вторых, тем больше будет размер отпускных.

Так, из-за большого количества праздничных дней отпуск в мае финансово невыгоден. Наиболее удачными месяцами для него в 2024 году стали июль, август и октябрь, в которых 22-23 рабочих дня.

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Профессор кафедры психологии и управления человеческими ресурсами Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов посоветовал не включать в отпуск выходные и праздничные дни. Чтобы увеличить отпуск, не стоит брать его во время праздников, а лучше выбрать даты рядом, отметил он.

«Планирование отпусков пытаются совмещать с праздничными днями, чтобы увеличить количество дней пребывания человека в релаксации. Таким образом можно прибавить к отпуску некое количество дней, например, между 1 и 9 мая. Получается почти полноценный двухнедельный отпуск. (…) Если при планировании отпуска попадают праздничные дни, по закону можно просить удлинения отпуска, если он идет по графику», — сказал Сафонов.

По словам специалиста, сэкономить дни отпуска также можно, если не включать в него выходные дни, в которые человек и так отдыхает. То есть если уходить в отпуск в понедельник, а возвращаться в пятницу, будет еще два дня выходных дополнительно, уточнил он.

Ранее Rambler&Co узнал мнение россиян о длинных выходных. 53 процента респондентов отметили, что предпочитают отдыхать в мае.