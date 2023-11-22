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15:58, 22 ноября 2023Экономика

Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Юрист Нечаева назвала август и октябрь самыми выгодными для отпуска в 2024 году

Фото: Unsplash

Самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году назвала «Известиям» юрист, эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева. Это июль, август и октябрь.

«Новый, 2024 год — високосный, по производственному календарю нас ждут 248 рабочих дней и 118 нерабочих», — подчеркнула специалист.

Она напомнила, что размер отпускных выплат зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней. Чем больше первых и меньше вторых, тем больше будет размер отпускных. Юрист уточнила, что в 2024 году больше всего рабочих дней будет в июле (23 дня), августе (22 дня) и октябре (23 дня).

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Кроме того, Нечаева посоветовала тем, кто хочет дольше отдохнуть и кому не важен размер отпускных, присоединить отпуск к праздничным дням. В этом случае самыми выгодными для отпуска станут январь и май.

Ранее в Госдуме предложили давать работающим россиянам пять дней отпуска при рождении внуков. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.

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      Анастасия Алимпиева
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