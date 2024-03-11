ТАСС: на патриотических занятиях солдат ВСУ призвали равняться на членов УПА

Солдат 110-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) призвали равняться на члена Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России), политрука Петра Федуна. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на найденные у попавшего в плен бойца ВСУ материалы, которые передали агентству российские военные.

«Из документа видно, что занятия по "Национально-патриотической подготовке" проводятся в вооруженных формированиях по графику. На таких уроках людям рассказывают о "славных подвигах героев" Второй мировой войны, сражавшихся в рядах армии фашистов», — прокомментировал найденные материалы один из бойцов Российской армии.

По словам бойца Вооруженных сил России, украинских военнослужащих буквально «заставляют восхищаться вкладом Федуна в дело борьбы с коммунизмом и пособничеством вермахту».

Ранее стало известно, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье улицу Лизы Чайкиной переименовали в честь боевика Украинской повстанческой армии Мирослава Симнича.