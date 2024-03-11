Дядя будущего короля Британии лишился девственности в 12 лет за 15 фунтов

Page Six: брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер рассказал о бившей их няне

В марте выходят мемуары Чарльза Спенсера — младшего брата принцессы Дианы и дяди будущего короля Великобритании принца Уильяма. Об этом сообщает Page Six.

В книге «Очень частная школа» Спенсер, среди прочего, касается своего детства, которое, по его словам, было временем «повседневной жестокости, полового насилия и прочих извращений». Его и Диану якобы била няня, а в интернате он подвергался домогательствам помощницы медсестры.

Спенсер рассказал, что лишился девственности в 12 лет. Это произошло во время поездки в Италию с матерью и отчимом. Он утверждает, что заметил «секс-работницу в короткой юбке, которая стояла на углу», подошел и заплатил ей за услугу 15 фунтов стерлингов, полученные от родителей на карманные расходы.

Этот случай произвел на него такое плохое впечатление, что после этого он не занимался сексом пять лет.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон привлекла принца Уильяма тем, что она особо не выделялась среди других девушек. Окончивший школу для мальчиков Уильям сильно стеснялся в присутствии представительниц противоположного пола, и будущая жена привлекла его тем, что не старалась специально ему понравиться.

