Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:38, 11 марта 2024Бывший СССР

Украина заняла первое место среди депрессивных стран

Country Cassette: Украина стала самой депрессивной страной в мире

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина в 2024 году стала самой депрессивной страной в мире. Рейтинг опубликовал портал Country Cassette.

В расположившейся на первом месте Украине доля страдающего депрессией населения составляет 6,3 процента. Второе, третье и четвертое места заняли США, Австралия и Эстония с показателем в 5,9 процента. Пятое место занимает Бразилия.

Самые последние места в рейтинге занимают Соломоновы острова, Восточный Тимор, Папуа-Новая Гвинея и Федеративные Штаты Микронезии. В этих странах депрессия встречается у от 2,9 до 3,1 процента жителей.

Ранее исследовательский «Центр Разумкова» сообщил, что со временем многие украинцы разуверились в том, что их страна движется в верном направлении. По последнему опросу, 38 процентов опрошенных считают, что Украина развивается по неправильному курсу.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В России получили доступ к переписке элиты ВСУ. Военные обсуждают свержение Зеленского и армейского командования

      Егор Крид объявил об уходе из шоу «Голос.Дети»

      В Госдуме оценили идею выдворять мигрантов за несоблюдение одного условия

      Раскрыт секрет привлекательности 57-летней Сальмы Хайек

      Сбежавшие преступники изнасиловали туристку и сбросили ее вместе с мужем в море

      В Госдуме назвали фейком «приказ» о мобилизации 300 тысяч человек после выборов

      Раскрыта личность арестованного в России за шпионаж гражданина Кореи

      Нетаньяху заявил о скорой абсолютной победе Израиля

      В потерявшей Abrams бригаде ВСУ четвертый раз сменили командира

      Известная российская телеведущая стала бездомной в Монако

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше