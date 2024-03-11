Украина заняла первое место среди депрессивных стран

Country Cassette: Украина стала самой депрессивной страной в мире

Украина в 2024 году стала самой депрессивной страной в мире. Рейтинг опубликовал портал Country Cassette.

В расположившейся на первом месте Украине доля страдающего депрессией населения составляет 6,3 процента. Второе, третье и четвертое места заняли США, Австралия и Эстония с показателем в 5,9 процента. Пятое место занимает Бразилия.

Самые последние места в рейтинге занимают Соломоновы острова, Восточный Тимор, Папуа-Новая Гвинея и Федеративные Штаты Микронезии. В этих странах депрессия встречается у от 2,9 до 3,1 процента жителей.

Ранее исследовательский «Центр Разумкова» сообщил, что со временем многие украинцы разуверились в том, что их страна движется в верном направлении. По последнему опросу, 38 процентов опрошенных считают, что Украина развивается по неправильному курсу.