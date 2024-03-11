Украинский пленный рассказал о массовом бегстве ВСУ из Авдеевки

Украинский пленный Цалко: ВСУ массово бросали солдат при отходе из Авдеевки

Украинский пленный Виталий Цалко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово бежали из Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) и при отходе бросали своих солдат. Его слова приводит РИА Новости.

Цалко со своим подразделением попал на позиции 23 февраля, больше к ним никто не приходил и не информировал об обстановке. Через шесть дней у военнослужащих закончилась еда и вода, сели рации.

«Мы решили выйти и узнать, что произошло. Вышли — а там уже не наша позиция. Мы пришли, а все темно, ничего не видно. Зашли, я попросил рацию, спросил: "У вас есть рация?" Ну, и по разговору по рации я слышал, что это русские военные — я сразу отдал оружие», — сказал пленный.

28 февраля военнослужащий сдался в плен в населенном пункте Северное. По словам Цалко, командование ВСУ не сообщало, на какое направление перебросили подразделение, только в плену он узнал, куда его отправили.

Ранее пленный украинский солдат Игорь Лебедь назвал мобилизацию в ВСУ дорогой в один конец. По его мнению, лучше оставаться дома или, в крайнем случае, отправиться в тюрьму.

