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14:33, 11 марта 2024Силовые структуры

В России начальник таможенного поста получал взятки с дежурных смен и попался

Под Калининградом 3 сотрудников таможни арестовали за взятки на 10,9 млн рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело о получении взяток почти на 11 миллионов рублей в отношении начальника таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Чернышевское Калининградской областной и двух его подчиненных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Против начальника МАПП завели дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), а против замначальника таможенного поста и ведущего инспектора одной из смен — по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). В настоящее время все фигуранты арестованы Ленинградским районным судом Калининграда, по их местам жительства и работы проведены обыски.

Предварительно установлено, что в период с марта 2022 года по сентябрь 2023-го начальник таможенного поста получал взятки от дежурных смен таможенного поста через своих подчиненных. Денежные средства в размере 20 тысяч рублей в сутки сотрудники передавали за общее покровительство и попустительство по службе на систематической основе.

За все время злоумышленники успели получить более 10,9 миллиона рублей. Их преступная схема была пресечена сотрудниками ФСБ.

Ранее суд в Иркутской области вынес приговор бывшему заместителю начальника управления собственной безопасности регионального управления ФСИН за получение взятки в 60 миллионов рублей.

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      Олеся Мицкевич
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