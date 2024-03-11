Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:14, 11 марта 2024Россия

В России рассказали об опасениях Шольца из-за бесконтрольных ударов ВСУ

Обозреватель Корнев: канцлер ФРГ опасается бесконтрольных ударов ВСУ по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опасается того, что, если германские ракеты с дальностью действия свыше 500 километров окажутся в распоряжении Киева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут наносить бесконтрольные удары по целям в глубине российской территории. Таким мнением поделился основатель сайта MilitaryRussia.ru, обозреватель Дмитрий Корнев, сообщает в понедельник, 11 марта, радиостанция «Говорит Москва».

«Есть ощущение, что Шольц опасается эскалации ситуации, возможно, его позиции не очень прочные политические, возможно, он просто боится навредить России. У него есть планы дальнейшего сотрудничества с РФ», — рассказал он.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что передача Лондоном крылатых ракет Storm Shadow Украине и покупка у Германии ракет Taurus является возможным способом помощи Киеву. По словам главы германского внешнеполитического ведомства, подобные «круговые обмены» вооружением уже проходили ранее.

Так Бербок поддержала идею министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, предложившего ранее такую схему обеспечения Киева крылатыми ракетами.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Подсчитаны потери среди военных НАТО в результате уничтожения ЗРК Patriot в ДНР

      В Литве заявили об отмене красных линий по отправке войск на Украину

      Сальдо сообщил о пресечении провокации ВСУ в русле Днепра

      Нашествие гигантских крыс в Москве и Подмосковье объяснили

      Стало известно состояние попавшего в реанимацию перед поединком в Москве бойца

      Пассажирка оттаскала за волосы запретивших ей пойти в туалет стюардесс

      Украинский дрон-камикадзе атаковал ехавшую по российской дороге машину

      В Одессе сотрудники военкомата залили мужчину перцовым баллончиком

      48-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачной юбке

      Стало известно о возможном решении Макрона вновь отложить поездку в Киев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше