В России рассказали об опасениях Шольца из-за бесконтрольных ударов ВСУ

Обозреватель Корнев: канцлер ФРГ опасается бесконтрольных ударов ВСУ по России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опасается того, что, если германские ракеты с дальностью действия свыше 500 километров окажутся в распоряжении Киева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут наносить бесконтрольные удары по целям в глубине российской территории. Таким мнением поделился основатель сайта MilitaryRussia.ru, обозреватель Дмитрий Корнев, сообщает в понедельник, 11 марта, радиостанция «Говорит Москва».

«Есть ощущение, что Шольц опасается эскалации ситуации, возможно, его позиции не очень прочные политические, возможно, он просто боится навредить России. У него есть планы дальнейшего сотрудничества с РФ», — рассказал он.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что передача Лондоном крылатых ракет Storm Shadow Украине и покупка у Германии ракет Taurus является возможным способом помощи Киеву. По словам главы германского внешнеполитического ведомства, подобные «круговые обмены» вооружением уже проходили ранее.

Так Бербок поддержала идею министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, предложившего ранее такую схему обеспечения Киева крылатыми ракетами.