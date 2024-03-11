Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:41, 11 марта 2024Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в Екатеринбурге

Звезда «Уральских пельменей» Соколов устроил дебош в метро Екатеринбурга

Кадр: Уральские Пельмени / YouTube

Известный российский юморист и актер, звезда телевизионного проекта «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов устроил дебош в метро Екатеринбурга. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 марта. Сообщается, что звезда «Уральских пельменей» вместе со знакомым шел из одного из баров в Екатеринбурге. В районе метро «Геологическая» Соколов и его спутник встретились с группой подростков, которые якобы захотели снять юмориста на видео и при этом озвучили неприятный для него комментарий. В результате актер устроил дебош.

Подростки заявили, что в ходе конфликта звезда «Уральских пельменей» ударил одного из них. Знакомый Соколова, в свою очередь, сообщил, что молодые люди могли намеренно вести себя вызывающе и спровоцировать актера.

Ранее сообщалось, что другого актера проекта Сергея Ершова обокрали. Отмечалось, что злоумышленники вскрыли машину шоумена и вытащили из нее ноутбук.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины заявила, что готовит серьезную операцию в Крыму. Что планирует Киев?

      Внешний вид Дженнифер Лоуренс на «Оскаре» смутил фанатов

      Рената Литвинова возмутилась итогами «Оскара-2024»

      Названы популярные у россиян страны для покупки жилья

      В Латвии заявили о нехватке денег для постройки бункеров на границе с Россией

      В Госдуме заявили о мутациях украинцев после эпидемии сифилиса

      Биткоин впервые стал стоить больше 71 тысячи долларов

      Расправившегося с сотрудницей Роспотребнадзора россиянина отправили в колонию

      Поставки сжиженного газа из России в ЕС резко выросли

      Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в Екатеринбурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше