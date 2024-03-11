Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в Екатеринбурге

Звезда «Уральских пельменей» Соколов устроил дебош в метро Екатеринбурга

Известный российский юморист и актер, звезда телевизионного проекта «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов устроил дебош в метро Екатеринбурга. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 марта. Сообщается, что звезда «Уральских пельменей» вместе со знакомым шел из одного из баров в Екатеринбурге. В районе метро «Геологическая» Соколов и его спутник встретились с группой подростков, которые якобы захотели снять юмориста на видео и при этом озвучили неприятный для него комментарий. В результате актер устроил дебош.

Подростки заявили, что в ходе конфликта звезда «Уральских пельменей» ударил одного из них. Знакомый Соколова, в свою очередь, сообщил, что молодые люди могли намеренно вести себя вызывающе и спровоцировать актера.

Ранее сообщалось, что другого актера проекта Сергея Ершова обокрали. Отмечалось, что злоумышленники вскрыли машину шоумена и вытащили из нее ноутбук.