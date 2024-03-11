Полиция заинтересовалась конфликтом звезды «Уральских пельменей» с подростками

Полиция проверит конфликт Соколова из «Уральских пельменей» с подростками

Полиция решила проверить информацию о конфликте звезды шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова с подростками в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, правоохранители заинтересовались опубликованными в Telegram-каналах видео инцидента, несмотря на то, что заявлений в органы внутренних дел от его участников пока не поступало.

Материал зарегистрирован в дежурной части отдела полиции №5. Проверка поручена участковому, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее 11 марта сообщалось о дебоше Соколова в метро Екатеринбурга, устроенного им в ночь с 9 на 10 марта. Он ушел из бара с девушкой, когда у метро им повстречалась группа подростков, уточняет Baza. Несовершеннолетние назвали Соколова дедом, он рассердился, но драки удалось избежать.