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20:45, 12 марта 2024Ценности

22-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в платье с глубоким декольте

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 22-летняя манекенщица предстала перед фотографом в блестящем облегающем платье без бретелей черного цвета. В упомянутом наряде присутствовало глубокое декольте, которое частично демонстрировало ее грудь.

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Кроме того, звезда показала татуировку, расположенную под ее рукой. Стилисты дополнили образ родственницы знаменитости объемной укладкой с завитыми в кудри волосами, а визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на губах.

В феврале дочь Синди Кроуфорд снялась с голой грудью для журнала. На одном из фото модель предстала в золотистой майке и черных трусах от бикини, приспустив с бедер спортивные штаны.

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      Екатерина Ештокина
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