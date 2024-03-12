22-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в платье с глубоким декольте

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 22-летняя манекенщица предстала перед фотографом в блестящем облегающем платье без бретелей черного цвета. В упомянутом наряде присутствовало глубокое декольте, которое частично демонстрировало ее грудь.

Кроме того, звезда показала татуировку, расположенную под ее рукой. Стилисты дополнили образ родственницы знаменитости объемной укладкой с завитыми в кудри волосами, а визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на губах.

В феврале дочь Синди Кроуфорд снялась с голой грудью для журнала. На одном из фото модель предстала в золотистой майке и черных трусах от бикини, приспустив с бедер спортивные штаны.

