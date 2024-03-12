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20:24, 12 марта 2024Ценности

49-летняя Виктория Бекхэм раскрыла секрет стройности

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Бывшая участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм раскрыла секрет стройности. Соответствующей информацией она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость разместила кадры, на которых она предстала в черном фитнес-костюме с топом и лосинами напротив зеркала в необычной позе. При этом на одну из стоп звезды был нанесен гипс из-за перелома.

Дизайнер рассказала, что, несмотря на травму, она по-прежнему занимается спортом, и продемонстрировала, как выполняет упражнение по растяжке. «Как же я скучаю», — подписала она публикацию.

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Помимо этого, Бекхэм также показала снимок, на котором она проходит физиопроцедуру для восстановления ноги, держа в руках бокал вина.

Ранее в марте внешний вид Виктории Бекхэм с костылем в спортзале раскритиковали в сети. Звезда надела на одну ногу кроссовку, а на другой была медицинская шина. Кроме того, дизайнер опиралась на костыль и признавалась, что не может перестать посещать тренажерный зал.

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      Екатерина Ештокина
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