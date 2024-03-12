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18:20, 12 марта 2024Спорт

Американский хоккеист похвалил россиянина за драку с ним в матче КХЛ

Американец Робинсон похвалил россиянина Тимкина за драку с ним в матче КХЛ

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Американский форвард челябинского «Трактора» Чарльз Робинсон похвалил российского нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Евгения Тимкина, подравшегося с ним в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Игрок из США признался, что уважает оппонента. «Он сделал свою работу, поступил как настоящий мужчина. Уважение ему за то, что вступился за своего товарища по команде. Я лишь защищался», — заявил Робинсон.

Драка между Робинсоном и Тимкиным произошла 4 марта в третьем матче первого раунда плей-офф. Соперники обменялись несколькими ударами, но оба остались на ногах. Арбитры выписали им по пятиминутному штрафу.

Серия между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» состояла из шести матчей. Победу со счетом 4:2 одержал челябинский клуб.

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      Алексей Гусев
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