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11:29, 12 марта 2024Россия

В России отреагировали на попытку массовой атаки беспилотников ВСУ

Сенатор Климов связал массовую атаку украинских БПЛА с выборами президента
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Alina Smutko / Reuters

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов связал массовую атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с выборами президента России. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я еще в конце прошлого года предупреждал о том, что ВСУ, СБУ и их зарубежные хозяева концентрируют свои возможности по направлению беспилотных аппаратов ударного типа как раз в период проведения крупных общественно-политических мероприятий в России. В частности, сейчас идут выборы президента, а в прошлом году это были региональные выборы. И каждый раз, когда эти процессы переходили в финальную стадию, атаки ВСУ активизировались», — сказал Климов.

Сенатор напомнил, что некоторое время назад в Киеве заявляли, что готовят «сюрпризы» для России.

То, что мы сегодня наблюдаем, эти преступные деяния, — это как раз проявление той тактики, которую избрали в отношении нас недруги России

Андрей Климовзампред комитета Совета Федерации по международным делам

«К сожалению, ничего другого они делать не умеют, и отвечать им надо как на поле бое, так и военно-техническими методами: проводить расследования по поводу каждого такого преступления, заводить уголовные дела и наказывать всех виновных — не только тех, кто кнопки нажимал, но и тех, кто чертил маршруты движения этих беспилотников и вообще любых средств, которыми супостат атакует. Тут пощады никому давать нельзя, такого рода дела необходимо доводить до логического конца», — заключил он.

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В ночь на 12 марта беспилотники ВСУ атаковали сразу семь регионов России: Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Московскую, Нижегородскую, Тульскую и Орловскую области. В общей сложности, по данным Минобороны РФ, было перехвачено и уничтожено 25 дронов.

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