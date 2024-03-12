Электронные сервисы правительства Белгородской области подверглись атаке

Власти Белгородской области сообщили о кибератаке на электронные сервисы региона

Некоторые электронные сервисы правительства Белгородской области подверглись кибератаке. Об этом во вторник, 12 марта, на своей странице во «ВКонтакте» сообщил министр цифрового развития региона Сергей Четвериков.

«Ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе — сервис электронного документооборота», — заявил представитель властей региона. По словам Четверикова, в сервисе электронного документооборота распространяется фейковое экстренное оповещение якобы от имени губернатора Вячеслава Гладкова.

Министр также выложил фотографию фейкового оповещения. В сфабрикованном документе от имени губернатора утверждается, что на территорию Белгородской области прорвались диверсанты.

Четвериков отметил, что все официальные обращения Гладков публикует в своих аккаунтах в соцсетях. «Доверяйте только проверенным источникам информации», — обратился он к гражданам.

Ранее стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области утром во вторник, 12 марта. Позднее губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил попытку прорыва и отметил, что диверсантам не дали прорваться в регион.