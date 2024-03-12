Блогерша нашла способ омолодиться с помощью йогурта

Блогерша Вики с никнеймом vicky.derosa нашла способ омолодиться с помощью йогурта. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Сначала инфлюэнсерша продемонстрировала лицо крупным планом. На размещенных кадрах видно, что на коже женщины присутствуют неглубокие мимические морщины.

При этом она нанесла макияж в нейтральных тонах и заявила, что сохранять красоту ей помогает несколько простых ингредиентов, о который ей в детстве рассказал дедушка. Так, Вики посоветовала ежедневно наносить на лицо йогуртовую маску из обычных ингредиентов с высокой жирностью.

«Молочная кислота и цинк — вот что действительно так полезно для кожи. Йогурт оказывает противовоспалительное действие благодаря ингредиентам. К тому же это просто и дешево», — высказалась она.

Подписчики оценили рекомендации женщины в комментариях под постом. «Все, что вы советуете, действительно работает, большое вам спасибо», «В Румынии мы постоянно используем йогурт от ожогов», «Моя мама с детства тоже меня этому научила», — написали они.

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