Браслет Balenciaga в виде скотча стал предметом насмешек в сети

Французский люксовый бренд Balenciaga представил необычный аксессуар и подвергся насмешкам в сети. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Independent.

Журналисты обратили внимание на видео, размещенное в TikTok-аккаунте модного блога Highsnobiety. Авторы ролика показали на камеру браслет в виде скотча из новой коллекции осень-зима 2024-2025, на котором присутствует название марки.

Многие пользователи сети удивились, что креативный директор бренда Демна Гвасалия превратил обычный бытовой предмет в стильный аксессуар, и стали шутить по этому поводу в комментариях. «Богатые люди так сильно хотят чувствовать себя бедными», «Balenciaga просто каждый год предоставляет людям ящик с мусором», «Я только что купил скотч, но от небольшого независимого бренда Scotch», «Я думал, что это шутка, пока не увидел на нем Balenciaga», «Клянусь, весь этот бренд — просто одна большая шутка», — высказывались они.

В феврале сообщалось, что Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов за 161 тысячу рублей. Тогда речь шла об аксессуаре, выполненном из телячьей кожи и оформленном фурнитурой из состаренного серебра.