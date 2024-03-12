Экс-полковник США назвал помощь Киеву тяжким бременем для Байдена
Поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) является тяжелым бременем на плечах президента США Джо Байдена. Об этом сообщил РИА Новости полковник армии США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен.
Он отметил, что глава Белого дома в настоящее время сосредоточен на переизбрании. Кроме того, утверждает экс-полковник, ключевое окружение Байдена считает Украину безнадежным делом и уверено, что «проект Украина» подходит к концу. По словам Расмуссена, на Западе «царит паника» в вопросе поддержки Киева.
Ранее Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны заявил, что отказ Вашингтона от продолжения военной помощи Киеву поставил бы Украину под угрозу.
Вечером 11 марта Белый дом представил проект бюджета на 2025 финансовый год, при этом в его содержании не включен пункт о предоставлении Украине «критически важной» помощи сверх той суммы, которая до сих пор находится на обсуждении Конгресса.