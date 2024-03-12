Экс-полковник США назвал помощь Киеву тяжким бременем для Байдена

Экс-полковник США Расмуссен: поддержка ВСУ является тяжким бременем для Байдена

Поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) является тяжелым бременем на плечах президента США Джо Байдена. Об этом сообщил РИА Новости полковник армии США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен.

Он отметил, что глава Белого дома в настоящее время сосредоточен на переизбрании. Кроме того, утверждает экс-полковник, ключевое окружение Байдена считает Украину безнадежным делом и уверено, что «проект Украина» подходит к концу. По словам Расмуссена, на Западе «царит паника» в вопросе поддержки Киева.

Ранее Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны заявил, что отказ Вашингтона от продолжения военной помощи Киеву поставил бы Украину под угрозу.

Вечером 11 марта Белый дом представил проект бюджета на 2025 финансовый год, при этом в его содержании не включен пункт о предоставлении Украине «критически важной» помощи сверх той суммы, которая до сих пор находится на обсуждении Конгресса.