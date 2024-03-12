Частный самолет с пассажирами на борту врезался в склон холма и сгорел

Aerotime: частный самолет врезался в склон холма в США

Частный самолет врезался в склон холма в США и сгорел. Об этом пишет портал Aerotime.

Трагедия произошла с воздушным судном, вылетевшем из Форт-Лодердейла (Флорида) в воскресенье, 10 марта. По данным источника, спустя несколько часов после начала рейса пилот попытался аварийно приземлиться в аэропорту Инголс Филд в районе Хот-Спрингс (штат Вирджиния).

В процессе снижения для захода на посадку пилоты не справились с управлением, и самолет столкнулся с лесистым склоном холма. Отмечается, что в момент авиакатастрофы на борту находились пятеро человек — два члена экипажа и трое пассажиров, в том числе один ребенок. Никто из них не выжил.

Расследованием произошедшего занялись Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Ранее лайнер авиакомпании Safarilink Aviation и легкий самолет Cessna столкнулись в небе над Кенией. Непредвиденная ситуация произошла в аэропорту Уилсон в Найроби.