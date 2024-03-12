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10:11, 12 марта 2024Путешествия

Два российских аэропорта ввели ограничения из-за атак беспилотников

Росавиация: аэропорты Нижнего Новгорода и Калуги вводили ограничения полетов

Фото: Victoria Prymak / Unsplash

Аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода вводили ограничения на полеты воздушных судов утром 12 марта. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что в калужском Грабцево ограничения действовали с 2:57 до 5:16 по московскому времени. Стригино не принимал и не отправлял самолеты с 05:04 до 07:59. За это время на запасной аэродром ушел только один лайнер, следовавший в Нижний Новгород. Сейчас обе гавани работают штатно.

В некоторых российских регионах сообщали о ночных атаках беспилотников. Так, в Нижегородской области был налет на нефтебазу. Дроны также сбили в Брянской, Курской, Орловской и других областях.

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      Мария Борисова
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