Два российских аэропорта ввели ограничения из-за атак беспилотников

Росавиация: аэропорты Нижнего Новгорода и Калуги вводили ограничения полетов

Аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода вводили ограничения на полеты воздушных судов утром 12 марта. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что в калужском Грабцево ограничения действовали с 2:57 до 5:16 по московскому времени. Стригино не принимал и не отправлял самолеты с 05:04 до 07:59. За это время на запасной аэродром ушел только один лайнер, следовавший в Нижний Новгород. Сейчас обе гавани работают штатно.

В некоторых российских регионах сообщали о ночных атаках беспилотников. Так, в Нижегородской области был налет на нефтебазу. Дроны также сбили в Брянской, Курской, Орловской и других областях.