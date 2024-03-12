Джулия Фокс появилась на публике с обнаженной грудью

Американская модель и актриса Джулия Фокс появилась на публике в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

34-летняя знаменитость была замечена на вечеринке британского певца и пианиста Элтона Джона. Так, для мероприятия девушка выбрала юбку с бахромой и полностью обнажающий ее грудь прозрачный корсет с золотистыми цепями. Также она надела капроновые колготки и остроносые туфли.

При этом визажисты оформили ей черной подводкой толстые стрелки и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и сделали укладку с эффектом мокрых прядей. Кроме того, они дополнили ее образ массивными золотыми браслетами и серьгами.

Ранее сообщалось, что Джулия Фокс оконфузилась на публике из-за откровенного наряда. Тогда модель посетила показ бельгийского бренда Ann Demeulemeester в рамках Недели моды в Париже и предстала перед папарацци в черном кожаном платье-фартуке в пол на голое тело, которое случайно обнажило ее грудь.