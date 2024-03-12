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21:28, 12 марта 2024Россия

Финские истребители сопроводили российские бомбардировщики над Балтикой

Минобороны: финские F-18 сопроводили бомбардировщики Ту-22М3 России над Балтикой

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Истребители-бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) Финляндии F-18 сопроводили дальние бомбардировщики Ту-22М3 над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

На опубликованных кадрах видны финские самолеты, идущие параллельным курсом с российскими боевыми машинами: один на близкой дистанции, второй — в отдалении. Как минимум один из F-18 был вооружен ракетами «воздух — воздух» AIM-9, подвешенными на концах крыла.

Воздушное сопровождение Ту-22М3 обеспечивали истребители Су-35С. Российские дальние бомбардировщики выполняли полет с противокорабельными крылатыми ракетами Х-32.

6 марта российский Су-30 был поднят в воздух для перехвата самолета RC-135 и двух истребителей «Тайфун» ВВС Великобритании. 5 марта российский истребитель Су-27 из числа дежурных сил ПВО ВКС был поднят в воздух. В районе акватории Черного моря он обнаружил и сопроводил группу самолетов ВВС Франции.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и без опасного сближения с иностранными самолетами.

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      Марина Совина
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