Проверка «на слабо». Российские истребители второй день подряд перехватывают самолеты НАТО над Черным морем

Минобороны подняло истребитель Су-30 из-за британских самолетов над Черным морем

Российский Су-30 был поднят в воздух для перехвата самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и двух истребителей «Тайфун» Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. Об этом в среду, 6 марта, сообщили в Минобороны России.

По информации военного ведомства, средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к российской границе три воздушные цели. Для недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30, который идентифицировал воздушные цели как самолеты британских ВВС.

При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено Минобороны РФ

В Минобороны отметили, что полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и без опасного сближения с иностранными самолетами.

Днем ранее над Черным морем перехватили французские самолеты

Во вторник, 5 марта, российский истребитель Су-27 из числа дежурных сил ПВО ВКС был поднят в воздух. В районе акватории Черного моря он обнаружил и сопроводил группу самолетов ВВС Франции.

Воздушные цели были идентифицированы как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-3F и два многоцелевых истребителя Rafale C ВВС Франции. При приближении российского истребителя они развернулись и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря.

В Минобороны добавили, что полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и «без опасного сближения с самолетами иностранного государства».

В России появление авиации НАТО над Черным морем сочли вызовом

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал вызовом появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем.

По мнению парламентария, это проверка России «на слабо», и количество таких полетов будет увеличиваться, однако они обречены на провал.