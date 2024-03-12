Футболист сборной Египта пережил остановку сердца во время матча

Футболист сборной Египта Ахмет Рефаат пережил остановку сердца во время матча

Футболист «Фьючера» и сборной Египта Ахмет Рефаат пережил остановку сердца во время матча чемпионата страны против «Аль-Иттихада» из Александрии. Об этом сообщает Kingfut.

Инцидент произошел 11 марта. Футболист вышел на поле на 60-й минуте и потерял сознание в концовке игры. Форварда экстренно госпитализировали. «Его сердце остановилось более чем на час», — говорится в заявлении клуба.

Во «Фьючере» добавили, что 30-летнего игрока удалось реанимировать, он остается в больнице. Его состояние пока нестабильно, египтянин получает необходимое лечение и проходит обследование.

Рефаат выступает за «Фьючер» с 2021 года. В его активе два гола в девяти матчах в составе национальной сборной Египта.