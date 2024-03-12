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11:17, 12 марта 2024Культура

Инстасамка объявила о сдаче ЕГЭ

Певица Инстасамка сообщила, что намерена сдать ЕГЭ и поступить в университет

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) объявила, что намерена сдать ЕГЭ и поступить в высшее учебное заведение. Об этом она сообщила в своем TikTok-аккаунте.

«Собираю все документы, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в университет», — подписала 23-летняя звезда опубликованный ролик.

Известно, что Зотеева окончила девять классов и поступила в колледж. Учебу в среднем специальном учебном заведении она не завершила.

Ранее Зотеева заявила, что в ближайшие годы планирует вместе с супругом завести детей. Певица состоит в официальном браке с блогером Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) с 2020 года.

До этого исполнительница перепела трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный», вышедший в 2004 году и возглавивший тогда российские хит-парады.

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      Мария Рюрикова
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