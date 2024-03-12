Клуб Первой лиги выбил «Краснодар» из Кубка России

Клуб Первой лиги «Химки» выбил «Краснодар» из Кубка России

Подмосковные «Химки» на своем поле обыграли «Краснодар» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 12 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Хетаг Хосонов, реализовавший пенальти, и Олег Исаенко. Таким образом, «Химки» выбили соперника из розыгрыша турнира.

«Химки» выступают в Первой лиге. После 22 туров команда возглавляет турнирную таблицу. Ближайшего преследователя — махачкалинское «Динамо» — она опережает на два очка.

«Краснодар» после 20 туров занимает второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко.