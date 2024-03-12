Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
2:0
Завершен
Краснодар
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Динамо Мн
1:0
Перерыв
live
Динамо М
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 6-й матч
ЦСКА
Сегодня
20:15 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Анастасия Потапова
Сегодня
21:00 (Мск)
Ясмине Паолини
Индиан-Уэллс (ж)
Арсенал
Сегодня
23:00 (Мск)
Порту
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
19:57, 12 марта 2024Спорт

Клуб Первой лиги выбил «Краснодар» из Кубка России

Клуб Первой лиги «Химки» выбил «Краснодар» из Кубка России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Подмосковные «Химки» на своем поле обыграли «Краснодар» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 12 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Хетаг Хосонов, реализовавший пенальти, и Олег Исаенко. Таким образом, «Химки» выбили соперника из розыгрыша турнира.

«Химки» выступают в Первой лиге. После 22 туров команда возглавляет турнирную таблицу. Ближайшего преследователя — махачкалинское «Динамо» — она опережает на два очка.

«Краснодар» после 20 туров занимает второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва границы России

      Губерниева выселили на улицу во время ЧР по лыжам. Он назвал тренера крепостным, а главу федерации — преступницей

      Скорость Wi-Fi увеличили с помощью новых чипов

      МИД Венгрии назвал ложью слова Байдена об Орбане

      На Украине сотрудников ТЦК уличили в воровстве нефтепродуктов

      По всей Белгородской области объявили ракетную опасность

      Украина обсудит с Макроном инициативу по отправке войск в страну

      Путин обнадежил нефтяников заявлением о работе «на сто лет»

      Россия уведомила ОЗХО о планах Киева устроить теракт с американским химоружием

      Российского бейсджампера задержали за похожий на флаг Украины парашют

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше