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23:10, 12 марта 2024Мир

Ле Пен назвала вступление Украины в НАТО угрозой мировой войны

Ле Пен: вступление Украины в НАТО несет угрозу мировой войны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Поддержка вступления Украины в Евросоюз и в НАТО грозит дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе и несет угрозу развязывания мировой войны между ядерными державами. Об этом заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает ТАСС.

Ле Пен раскритиковала подписанное президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским главой Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, заявив, что для продолжения поддержки Украины заключать его было совершенно не обязательно.

Ранее Макрон заявил, что не исключает отправку войск на Украину, объяснив это недопустимостью победы России в военном конфликте. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также допустил такой вариант развития событий.

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      Юлия Мискевич
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