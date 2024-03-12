Ле Пен назвала вступление Украины в НАТО угрозой мировой войны

Ле Пен: вступление Украины в НАТО несет угрозу мировой войны

Поддержка вступления Украины в Евросоюз и в НАТО грозит дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе и несет угрозу развязывания мировой войны между ядерными державами. Об этом заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает ТАСС.

Ле Пен раскритиковала подписанное президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским главой Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, заявив, что для продолжения поддержки Украины заключать его было совершенно не обязательно.

Ранее Макрон заявил, что не исключает отправку войск на Украину, объяснив это недопустимостью победы России в военном конфликте. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также допустил такой вариант развития событий.

