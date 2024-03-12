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14:08, 12 марта 2024Бывший СССР

МИД запретил въезд в Россию более трем сотням прибалтийских политиков

МИД запретил въезд 347 публичным лицам стран Прибалтики за действия против РФ

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

МИД России запретил въезд 347 публичным лицам стран Прибалтики за антироссийские действия. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве сообщили, что в список вошли политики, общественные деятели и журналисты Литвы, Латвии и Эстонии. В качестве причин создания списка указаны санкционные меры стран Прибалтики в отношении России, а также героизация нацизма и действия против русскоязычного населения.

«Проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям», — заявили в МИД. Также в сообщении подчеркивается, что список может быть расширен в любое время.

В частности, в список вошли глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Также въезд в Россию запрещен бывшему президенту Латвии Эгилсу Левитсу и главе МИД Эстонии Маргусу Цахкне.

Ранее МИД России предупредил о попытках запугать находящихся в Прибалтике россиян, планирующих голосовать на выборах президента России.

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      Юрий Леонов
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