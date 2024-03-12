МИД запретил въезд в Россию более трем сотням прибалтийских политиков

МИД запретил въезд 347 публичным лицам стран Прибалтики за действия против РФ

МИД России запретил въезд 347 публичным лицам стран Прибалтики за антироссийские действия. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве сообщили, что в список вошли политики, общественные деятели и журналисты Литвы, Латвии и Эстонии. В качестве причин создания списка указаны санкционные меры стран Прибалтики в отношении России, а также героизация нацизма и действия против русскоязычного населения.

«Проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям», — заявили в МИД. Также в сообщении подчеркивается, что список может быть расширен в любое время.

В частности, в список вошли глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Также въезд в Россию запрещен бывшему президенту Латвии Эгилсу Левитсу и главе МИД Эстонии Маргусу Цахкне.

Ранее МИД России предупредил о попытках запугать находящихся в Прибалтике россиян, планирующих голосовать на выборах президента России.