Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук подорожал до 9 миллионов евро

Российский футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук подорожал. Информация о стоимости игрока обновилась на портале Transfermarkt.

Стоимость полузащитника увеличилась на 1,5 миллиона евро, теперь 28-летний россиянин оценивается в девять миллионов евро. Максимальная стоимость игрока составляла 18 миллионов евро в декабре 2019 года.

В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 26 матчей во всех турнирах. Хавбек отметился тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, заключив с командой контракт по схеме «4+1». Прошлый сезон он провел в аренде в итальянском «Торино».

