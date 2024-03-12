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16:56, 12 марта 2024Спорт

Миранчук подорожал

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук подорожал до 9 миллионов евро
Алексей Миранчук (слева)

Алексей Миранчук (слева). Фото: Pedro Nunes / Reuters

Российский футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук подорожал. Информация о стоимости игрока обновилась на портале Transfermarkt.

Стоимость полузащитника увеличилась на 1,5 миллиона евро, теперь 28-летний россиянин оценивается в девять миллионов евро. Максимальная стоимость игрока составляла 18 миллионов евро в декабре 2019 года.

В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 26 матчей во всех турнирах. Хавбек отметился тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, заключив с командой контракт по схеме «4+1». Прошлый сезон он провел в аренде в итальянском «Торино».

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