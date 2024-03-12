На заводе «Москвич» заметили новый кроссовер

«Автопоток»: на заводе «Москвич» заметили первые экземпляры модели «Москвич 5»

Московский завод «Москвич» начал выпуск новой модели кроссовера, на площадке готовой продукции были замечены первые экземпляры «Москвича 5». Об этом со ссылкой на своих подписчиков сообщает Telegram-канал «Автопоток».

По данным канала, в настоящее время там находятся около пяти машин, прототипом которых является китайский Sehol X6 от производителя JAC. Предприятие анонсировало запуск производства двух моделей в этом году, но сроки продаж не назывались.

Предполагается, что модель получит турбомотор на 1,5 литра в двух вариантах форсировки. Покупателям будут доступны модели с передним приводом с вариатором или шестиступенчатым «роботом».

Ранее сообщалось, что чистый убыток АО «Московский автомобильный завод "Москвич"» вырос в 2023 году в 3,6 раза, до 8,6 миллиарда рублей. За год выручка компании выросла на 38,9 процента, до 59,2 миллиарда рублей, а ее долги — в 2,5 раза.

В свою очередь, генеральный директор «КамАЗа» (управляет площадкой вместе с правительством Москвы) Сергей Когогин отказался подтвердить, однако и не опроверг, что предприятие находится в сложном финансовом положении, но признал, что планы по выпуску придется сократить.