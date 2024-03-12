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20:34, 12 марта 2024Экономика

На заводе «Москвич» заметили новый кроссовер

«Автопоток»: на заводе «Москвич» заметили первые экземпляры модели «Москвич 5»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Московский завод «Москвич» начал выпуск новой модели кроссовера, на площадке готовой продукции были замечены первые экземпляры «Москвича 5». Об этом со ссылкой на своих подписчиков сообщает Telegram-канал «Автопоток».

По данным канала, в настоящее время там находятся около пяти машин, прототипом которых является китайский Sehol X6 от производителя JAC. Предприятие анонсировало запуск производства двух моделей в этом году, но сроки продаж не назывались.

Предполагается, что модель получит турбомотор на 1,5 литра в двух вариантах форсировки. Покупателям будут доступны модели с передним приводом с вариатором или шестиступенчатым «роботом».

Ранее сообщалось, что чистый убыток АО «Московский автомобильный завод "Москвич"» вырос в 2023 году в 3,6 раза, до 8,6 миллиарда рублей. За год выручка компании выросла на 38,9 процента, до 59,2 миллиарда рублей, а ее долги — в 2,5 раза.

В свою очередь, генеральный директор «КамАЗа» (управляет площадкой вместе с правительством Москвы) Сергей Когогин отказался подтвердить, однако и не опроверг, что предприятие находится в сложном финансовом положении, но признал, что планы по выпуску придется сократить.

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      Платон Щукин
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