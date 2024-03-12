На Украине сообщили о повреждении нефтепровода

Минэнерго Украины сообщило о повреждении нефтепровода в Полтавской области

В Полтавской области Украины получил повреждения магистральный нефтепровод. Об этом в Telegram сообщило Министерство энергетики страны.

Сообщается, что в результате обстрела на нефтепроводе обнаружены два повреждения. При этом разлива нефти не произошло, уточнили в Минэнерго.

Мощный взрыв на другом украинском нефтепроводе произошел в сентябре 2023 года под Ивано-Франковском. В результате прорыва произошел разлив нефти на площади 100 квадратных метров, после чего возник пожар вблизи села Стримба.

В результате произошедшего пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

