На Украине сообщили о пострадавших после взрыва на нефтепроводе

На Украине из-за взрыва на нефтепроводе пострадали шесть человек, включая детей

На Украине шесть человек пострадали из-за взрыва на нефтепроводе. Об этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины) сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что разлив топлива произошел на площади 100 квадратных метров вблизи села Стримба Ивано-Франковской области, вследствие чего случился пожар. В результате происшествия в больницу попали двое детей.

К данному моменту возгорание ликвидировано спасателями, говорится в сообщении ведомства. В тушении участвовали 18 специалистов и четыре единицы техники. Также в настоящее время перекрыты задвижки на нефтепроводе, установлены боновые заграждения и осуществляется обработка остатков нефтепродуктов сорбентом.

О мощном взрыве в Ивано-Франковской области на западе Украины стало известно в субботу, 30 сентября. Первоначально рассматривались две версии произошедшего: первая — ЧП на газопроводе, вторая — взрыв на нефтебазе. На записи, публикуемой в сети, были видны последствия взрыва — черный дым, который поднимается высоко вверх.

Ранее также произошел взрыв в Днепропетровской области. Помимо этого, стало известно о взрывах на подконтрольной Украине части Запорожья. Незадолго до этого также сообщали о взрывах в районе порта Южный в Одесской области и Винницкой областях.