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17:57, 30 сентября 2023Бывший СССР

Мощный взрыв произошел на западе Украины

Мощный взрыв произошел под Ивано-Франковском на западе Украины

Мощный взрыв произошел в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщила «Страна.ua» в своем Telegram.

По данным издания, инцидент произошел в селе Стримба. После взрыва там начался пожар. На месте сейчас работают спасатели, подробностей о пострадавших пока нет. На данный момент рассматриваются две версии произошедшего: первая — ЧП на газопроводе, вторая — взрыв на нефтебазе.

На записи, публикуемой Telegram-каналом «Ивано-Франковск 24/7», видны последствия взрыва. На кадрах, снятых очевидцем, показан черный дым, который поднимается высоко вверх.

Ранее в субботу, 30 сентября, произошел взрыв в Днепропетровской области. Помимо этого, стало известно о взрывах на подконтрольной Украине части Запорожья. Незадолго до этого также сообщали о взрывах в районе порта Южный в Одесской области и в Винницкой области.

28 сентября взрыв был зафиксирован в Киеве. При этом в столице Украины не был введен режим тревоги. Позднее также появилась информация, что взрыв в украинском городе «угрозы не представляет».

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    Варвара Кошечкина
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