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18:40, 30 сентября 2023Бывший СССР

Названа причина мощного взрыва под Ивано-Франковском

МВД Украины: взрыв под Ивано-Франковском произошел из-за прорыва нефтепровода

Фото: Sergiy Karazy / Reuters

Мощный взрыв в Ивано-Франковской области на западе Украины произошел из-за прорыва нефтепровода. О причине происшествия сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

По данным ведомства, в селе Стримба зафиксирован прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров. На месте произошел разлив на площади 100 квадратных метров, после чего возник пожар «с распространением огня на частный дом». По предварительным данным, при взрыве пострадали три человека.

О мощном взрыве в Ивано-Франковской области на западе Украины стало известно в субботу, 30 сентября. Первоначально рассматривались две версии произошедшего: первая — ЧП на газопроводе, вторая — взрыв на нефтебазе. На записи, публикуемой в сети, были видны последствия взрыва — черный дым, который поднимается высоко вверх.

Ранее также произошел взрыв в Днепропетровской области. Помимо этого, стало известно о взрывах на подконтрольной Украине части Запорожья. Незадолго до этого также сообщали о взрывах в районе порта Южный в Одесской области и в Винницкой области.

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    Варвара Кошечкина
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